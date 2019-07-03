Красноярск, 3 июля, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Краевой минлесхоз обнародовал оперативную информацию о ситуации с лесными пожарами на территории региона.

skeeze Лесные пожары

В Красноярском крае по состоянию на утро 3 июля в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 33 лесных пожара в шести районах на общей площади 37,1 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

Кроме того, на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда в Северо-Енисейском и Эвенкийском районах находятся под наблюдением лесопожарных формирований 67 пожаров на площади 27,1 тыс. га. Эти возгорания контролируются космическим мониторингом. Это так называемые пожары-«отказники». Решение не тушить их приняла специальная комиссия, так как «данные пожары не представляют угрозу населённым пунктам и объектам экономики», а прогнозируемые затраты на их тушение «превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён».

Таким образом, площадь лесных пожаров в Красноярском крае на утро 3 июля превысила 60 тыс. га.

В минлесхозе утверждают, что угрозы населённым пунктам нет. В тушении задействованы более 710 человек и 76 единиц техники.

В ближайшие несколько дней в регионе будет работать самолет-зондировщик ФБУ «Авиалесоохрана», вызывающий осадки.

За прошедшие сутки в крае потушили шесть лесных пожаров в трёх районах на общей площади 1609 га. В тушении принимали участие более 810 человек, 90 единиц техники, 20 воздушных судов. По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли в результате гроз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 2 июля в Красноярском крае было зарегистрировано 44 лесных пожара на площади 41,6 тыс. га. Из них 18 пожаров на площади 13,1 тыс. га — в зоне контроля. В регионе введён режим ЧС в лесах.

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