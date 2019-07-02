Красноярск, , 14:11 — REGNUM

В региональном правительстве утверждают, что ситуация находится под контролем

В Красноярском крае на заседании регионального правительства 2 июля рассмотрели вопрос о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации в лесах. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, режим ЧС в лесах было решено ввести.

По словам министра лесного хозяйства края Димитрия Маслодудова, на утро 2 июля в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Тасеевском и Эвенкийском районах действуют 44 лесных пожара на площади 41,6 тыс. га. Из них 18 пожаров на площади 13,1 тыс. га зарегистрировано в зоне контроля. В тушении принимают участие более 630 человек и 67 единиц техники.

Маслодудов подчеркнул, что на севере и в Приангарье лесопожарная обстановка остаётся напряжённой. По данным минлесхоза, в Кежемский и Богучанский районы дополнительно направлены около 400 лесных пожарных, в том числе специалисты Авиалесоохраны.

«Учитывая неблагоприятные прогнозы синоптиков, мы значительно увеличили группировку сил и средств в данных районах, в том числе привлекли для оказания помощи федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» и в ближайшее время планируем привлечь самолёт-зондировщик для искусственного вызывания осадков», — комментирует Маслодудов.

Он подчеркнул, что введение режима ЧС позволит «дополнительно задействовать людей и технику, согласно сводному плану тушения лесных пожаров».

»Ситуация находится под контролем. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Жителям края сейчас стоит отказаться от походов в лес», — резюмировал министр.

Ссылаясь на данные статистики, в минлесхозе отметили, что большая часть лесных пожаров в регионе возникла и действует в отдаленных труднодоступных территориях из-за гроз.

В краевом правительстве напомнили, что на аналогичную дату 2018 года в регионе действовало 186 лесных пожаров на площади 168 326 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 1 июля в Красноярском крае в авиационной и наземной зонах было зарегистрировано 17 лесных пожаров в шести районах на общей площади 15 486 га.

Напомним, по информации Счётной палаты региона, по итогам пожароопасного сезона-2018 в Красноярском крае было зафиксировано 1639 пожаров. Их площадь составила 1,6 млн гектаров. Размер ущерба лесному фонду превысил 4 млрд рублей.

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