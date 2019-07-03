Москва, 3 июля, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Большинство жителей России (54%) привлекает отдых на природе — в горах, у моря, в лесу и т. д. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Туризм на Байкале

Около четверти граждан предпочитают отдыхать на даче или в домах отдыха, санаториях, пансионатах (по 22%). Отдых дома или общение с друзьями привлекает по 20% опрошенных.

17% граждан РФ любят путешествовать на автомобиле, 1% — совершать речные, морские круизы, 13% — ездить на экскурсии, 11% занимаются спортивным туризмом.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 23 июня 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 44% жителей России в 2019 году проведут летние отпуска дома. При этом 53% из них заявили, что никуда не поедут отдыхать из-за нехватки денег.

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