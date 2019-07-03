Москва, 3 июля, 2019, 08:04 — ИА Регнум. У четверти российских женщин зарплата больше, чем у их супругов. Таковы данные опроса, проведенного в рамках проекта «Леди Mail.ru».

Карьера

Признались, что зарабатывают больше, чем мужья, 25% женщин. При этом 67% женщин знают, сколько получают их супруги, а 59% опрошенных отметили, что мужу также известен их доход.

Общий семейный бюджет ведут 49% опрошенных, еще четверть распределяют финансовую нагрузку между собой, а каждая десятая женщина предпочитает распоряжаться заработком отдельно от супруга.

В опросе участвовали 14,7 тыс. пользователей проекта — женщины в возрасте от 26 до 55 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России — 53% — каждый день смотрят фильмы и сериалы. Еще 26% делают это не реже одного раза в неделю, показал опрос «Левада-центра».

Читайте также: Более 50% жителей России проводят свой досуг у телевизора — опрос