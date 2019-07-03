Тайшет, Иркутская область, 3 июля, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Бездействие властей во время паводка привело к гибели жительницы деревни Рождественка Тайшетского района Иркутской области. Как следует из официального сообщения иркутской прокуратуры, несмотря полученное 27 июня 2019 года известие о том, что на территории деревни наблюдается повышение уровня воды в реке Бирюса, власти района не проинформировали об опасности население.

Цитата из видео очевидцев наводнения Некоторые дома в Тулуне затопило по самую крышу

Прокуратура Иркутской области «Уже в 4:20 местного времени в зоне подтопления оказались 12 жилых домов, автомобильная дорога. Около 19:00 часов местная жительница деревни, пытаясь перейти через подтопленную улицу, упала в воду, после чего последнюю унесло вниз по течению, она погибла».

Также в надзорном ведомстве выяснили, что в администрацию района поступали сведения о подтоплении других населенных пунктов, но власти не удосужились организовать эвакуационные мероприятия на территориях Рождественского, Шиткинского и Зареченского муниципальных образований.

«Силы и средства, направленные на спасение и жизнеобеспечение людей указанных муниципальных образований, не направлялись, что создало угрозу жизни и здоровью граждан, повлекло причинение имущественного ущерба гражданам и организациям», — отмечают прокуроры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после того, как в регионе прошли затяжные дожди. Подтопленными оказались свыше 90 населённых пунктов и свыше 10 тысяч домов. Больше всего пострадал город Тулун. Его жители в комментариях неоднократно говорили о том, что власти города до последнего успокаивали граждан, что дамба выдержит напор воды. Информация об этом распространялась в СМИ даже тогда, когда дамба была повреждена и началось подтопление.

Помимо Тулуна, пострадали жители близлежащих посёлков. К примеру, по свидетельству жителей села Гадалей Тулунского района, вечером 27 июня 2019 года глава администрации уверил: «Ничего страшного не произойдет, ложитесь спокойно спать, вода поднимется не более чем на 50 сантиметров», но уже в 3:30 ночи в селе стали тонуть дома. Пострадавшие сами спасались от воды.

Всего во время паводка погибли 18 человек, ещё не менее 17 числятся пропавшими без вести.

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