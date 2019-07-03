Москва, 3 июля, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Торги по нефти 2 июля закрылись снижением на 4%. Цены на нефть сорта Brent скорректировалась до $62,23, проигнорировав решение ОПЕК продлить сделку по сокращению добычи еще на девять месяцев, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Условия сделки остались прежними — снижение добычи на 800 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года и сохранение прежних квот.

Цена снизилась, так как участники рынка заложили решение картеля в цены и обратили внимание на ослабление глобального экономического подъёма из-за слабых данных деловой активности в производственном секторе США и Китая.

Сегодня, 3 июля, нефть сорта Brent торгуется в небольшом плюсе. Коррекция по нефти может завершиться на текущем уровне $62,60, так как он составляет 62% от роста с $59,55 до $66,83.

Всплеск волатильности ожидается на американской сессии во время публикации отчета по запасам нефти минэнерго США. Если за минувшую неделю запасы нефти в США сократятся, то можно ожидать восстановления цены на чёрное золото до отметки $64.

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