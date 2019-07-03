Новосибирск, 3 июля, 2019, 06:19 — ИА Регнум. В Новосибирске введён в эксплуатацию долгострой с 16-летней историей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

Строительство 16-этажного многоквартирного жилого дома на улице Залесского, 6 в Заельцовском районе Новосибирска началось ещё в 2003 году. Спустя семь лет ООО «Гарантсервисстрой», которое привлекало денежные средства на строительство дома, было признано банкротом. Дольщики начали в судебном порядке признавать права собственности на доли в объекте недостроя. Затем права застройщика передали ЖСК «Залесский». Был проведён конкурс, после которого на завершение строительства ЖСК «Залесский» перечислили 226 млн рублей. Кроме того, дольщики также собрали дополнительные средства на достройку дома.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, ввод дома в эксплуатацию позволил восстановить права порядка 300 «обманутых дольщиков».

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, всего на территории Новосибирской области, начиная с 2010 года, введено в эксплуатацию более 100 «проблемных» объектов.

Напомним, что, по данным Счётной палаты РФ, в Новосибирской области на сегодняшний день насчитывается 921 объект незавершенного строительства. Объём вложений в них из бюджета составил 19,583 млрд рублей. На строительство 54 объектов, которые приостановлены более чем на полгода или законсервированы, выделено 1,566 млрд рублей.