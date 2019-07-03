«Эхо 90-х» определяет численность населения в РФ: эксперт
Владивосток, 3 июля, 2019, 05:41 — ИА Регнум. На численность населения в РФ оказывается сильнейшее влияние 90-х годов, об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила кандидат социологических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Анна Винокурова, комментируя заявление премьер-министра России Татьяны Голиковой.
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Социолог уверенна, что за обвальным падением численности населения в РФ стоит, в первую очередь, снижение рождаемости.
Эксперт считает, что вторым по значимости фактором снижения численности населения нужно называть снижение реального уровня жизни населения страны.
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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Татьяна Голикова признала катастрофическое падение численности населения, в результате которого только за последние четыре месяца Россия недосчиталась более 149 тысяч своих сограждан. Голикова отметила, что некоторые регионы целенаправленно занижали статистику по ряду заболеваний и внешних причин, приводящих к смертельному исходу.