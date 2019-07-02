Оттава, 3 июля, 2019, 02:39 — ИА Регнум. Въездные визы в Канаду жителям ДНР и ЛНР, получившим российское гражданство, выдаваться не будут, сообщила журналистам канадский министр иностранных дел Христя Фриланд.

EdTarwinski Въезд запрещён

По словам канадского дипломата, выдача российских паспортов жителям Донбасса является актом агрессии против Киева. Паспорта РФ, полученные гражданами ДНР и ЛНР, по её мнению, нельзя считать документом, канадские власти считают их недействительными.

Если кто-то из жителей ДНР или ЛНР планирует ехать в Канаду, отметила Фриланд, они должны использовать украинские паспорта. По её словам, у канадской иммиграционной службы есть возможность выявлять тех жителей Донбасса, у которых есть паспорта РФ.

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Напомним, Россия с 1 мая 2019 г. упростила процедуру получения российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. По данным российской миграционной службы, по упрощённой схеме гражданство РФ получили 794 жителя ДНР.