Москва, 2 июля, 2019, 23:17 — ИА Регнум. Никаких «уведомлений» норвежским организациям по факту пожара на глубоководном аппарате Северного флота российские военные не посылали, сообщает 2 июля пресс-служба Минобороны РФ.

Niklas Freidwall Взрыв

Появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что норвежское агентство по ядерной опасности было уведомлено о «взрыве газа на подводном аппарате» не соответствуют действительности.

«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось», — официально заявляет российское военное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, повлекший гибель 14 высококвалифицированных моряков-подводников. Следственный комитет ведёт проверку. Расследование причин трагедии контролирует главком ВМФ и министр обороны Сергей Шойгу.