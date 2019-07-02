Брюссель, 2 июля, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель пообещал «оправдать ожидания» и «сделать все возможное» на посту главы Европейского совета, 2 июля передает агентство Associated Press.

Kremlin.ru Шарль Мишель

«Я осознаю огромную ответственность и, конечно, сделаю все возможное, чтобы выполнить эту задачу» , — сообщил Мишель после саммита в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 июля лидеры ЕС избрали премьер-министра Бельгии кандидатом на пост главы Европейского совета.

Читайте также: Меркель оценила итоги выбора будущих глав Евросоюза