Санкт-Петербург, 2 июля, 2019, 22:35 — ИА Регнум. После ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ России конструкторские бюро и промышленность могут ускорить обновление общих технических требований (ОТТ) к проектированию корабельных пожарных сигнализаций. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 2 июля источник в отрасли, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Крейсер «Адмирал Кузнецов»

Собеседник ИА REGNUM «Действующие ОТТ, по данным разработчиков и производителей пожарных сигнализаций и систем пожаротушения, приняты в 1989 году, поэтому спроектированные на их основе корабельные противопожарные системы требуют обновления.

Это касается необходимости модернизации соответствующего оборудования на ряде кораблей советской постройки. В их числе — тяжёлый авианесущий крейсер проекта 11 435 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», атомные ракетные крейсеры проекта 1144, крейсеры проекта 1164 и другие корабли».

Кроме того, эксперт обратил внимание на необходимость скорейшей постройки серии судов-спасателей подлодок проекта 21 300 с глубоководным водолазным комплексом (ГВК).

«На Северном флоте спасателей с ГВК до сих пор нет. То есть трагедия, подобная «Курску», может повториться», — резюмировал собеседник агентства.

Обновить суда-спасатели подлодок решили после катастрофы АПЛ «Курск» в 2000 году. Головное судно-спасатель проекта 21 300 «Игорь Белоусов» заложили в 2005 году. Его передали флоту лишь в конце 2015 года. Сроки постройки спасателя неоднократно переносили. Флоту нужно от 4 до 6 таких судов.

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Напомним, Минобороны сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах произошел пожар. 14 членов экипажа погибли, отравившись продуктами горения. Президент Владимир Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу и поручил ему выехать в Североморск, где находится пострадавший глубоководный аппарат. Ведется расследование причин трагедии.