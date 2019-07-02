Москва, 2 июля, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что страна катастрофически теряет население. Об этом она сказала сегодня, 2 июля, на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный».

Алексей Корзухин. Поминки на деревенском кладбище. 1865

«Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек», — сказала Голикова.

Она пояснила, что эти данные означают, что в России падает рождаемость, а смертность снижается не такими темпами, как хотелось бы властям.

Также Голикова заметила, что многие регионы в погоне за «качественными показателями» снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и внешних причин смертности.

С сожалением вице-премьер констатировала, что без профессионального участия федеральных организаций в оценке ситуации в регионах позитивные процессы в деле снижения смертности и повышения рождаемости вообще могут не происходить.