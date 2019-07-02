Брюссель, 2 июля, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Главы государств и правительств стран Европейского союза на саммите 2 июля согласовали кандидатуры на ключевые посты в объединении. Об этом сообщил глава Европейского совета Дональд Туск на своей странице в Twitter.

Sebastien Bertrand Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе

В частности, по его словам, на должность главы Еврокомиссии на смену Жан-Клоду Юнкеру одобрена кандидатура министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен. Федерику Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза сменит министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель (о нём: МИД Испании объявил Россию врагом. Скучает по «Голубой дивизии» и Гитлеру?).

На должность главы Европейского совета номинирован премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Главой Европейского центрального банка станет нынешний директор Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Напомним, о кандидатурах на ключевые посты в Европейском союзе, которые должны смениться в ближайшие месяцы, лидеры стран объединения не смогли договориться на саммите 21 июня. Для дальнейшего рассмотрение вопроса был назначен внеочередной саммит, который проходит сегодня в Брюсселе.