Выживших на подлодке моряков доставили в госпиталь Североморска
Североморск, Мурманская область, 2 июля, 2019, 18:37 — ИА Регнум. Пять моряков, пострадавших при ЧП на подлодке, госпитализированы в Североморский военный госпиталь. Об этом ИА REGNUM сообщил источник на Северном флоте ВМФ России.
Vmkg.ru
Военно-морской клинический госпиталь. Североморск
По данным источника, жизни пострадавших — вне опасности, у них диагностировано отравление продуктами горения, у одного из моряков — контузия.
Напомним, вчера в результате возгорания на глубоководном аппарате АС-12 погибли 14 моряков. Место ЧП не сообщается. Известно, что инцидент произошел в российских территориальных водах.
Идет расследование.
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