Екатеринбург, 2 июля, 2019, 17:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге стартовал 13-й национальный финал чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. В национальном финале принимает участие 116 государственных служащих, профессиональных управленцев и студентов из более чем 20 регионов России, в том числе полуфиналисты, финалисты и победители конкурса «Лидеры России» (7 команд) и участники всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» (9 команд). Оба проекта входят в платформу «Россия — страна возможностей».

Global Management Challenge Участники «Лидеры России» и «Управляй» – на Global Management Challenge

«Я рад приветствовать всех участников на национальном финале чемпионата GlobalManagementChallenge, среди которых участники проектов платформы «Россия — страна возможностей»: конкурса «Лидеры России» и кубка «Управляй!». Сегодня соревноваться в управлении будут наставники и наставляемые платформы, студенты различных вузов России, а также профессиональные команды различных компаний. Желаю удачи всем командам, особенно участникам из Лиги лидеров России, а также кубка «Управляй!», — поприветствовал участников руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия-страна возможностей» Антон Сериков.

Площадкой национального финала Global Management Challenge в Екатеринбурге стал центральный офис уральского банка Сбербанка. «Тысячи людей ответственно готовятся к семпионату, изучая экономику, менеджмент, бизнес-стратегии. Мы поддерживаем эти международные соревнования, потому что они помогают талантливым людям раскрыть свои способности и сделать еще один важный шаг в собственной развитии. Среди финалистов и суперфиналистов есть команды сотрудников банка, и мы искренне желаем им победы», — отметил председатель уральского банка Владимир Черкашин.

Чемпионат — это соревнования, которые проводятся с помощью специальной образовательной программы, основанной на комплексном компьютерном бизнес-симуляторе. Она позволяет развить практические навыки ведения бизнеса и принятия решений. Ежегодно около 6000 молодых профессионалов и студентов из регионов России соревнуются в достижении наивысшей инвестиционной привлекательности их виртуальных компаний. За 13 сезонов во всероссийском этапе чемпионата приняли участие около 70 000 человек.

Также национальный финал в Свердловской области поддерживается правительством региона и непосредственно министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

«От лица правительства области и губернатора Евгения Куйвашева я рад приветствовать всех участников национального финала чемпионата в Свердловской области на кральской земле. Для нас честь принимать столь крупное управленческое мероприятие и выявлять лучших из лучших. Совсем скоро состоится мировой финал, также в Екатеринбурге, на котором мы с нетерпением ждем лучшую управленческую команду России. Желаю удачи каждой команде, в особенности командам, представляющим Свердловскую область», — заявил министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.

По итогам национального финала будет определена лучшая команда, которая представит Россию 4−6 июля в мировом финале чемпионата, соревнуясь с командами из более чем 20 стран.

На открытии финального мероприятия с приветственным словом выступил руководитель чемпионата, директор Института организационного развития и стратегических инициатив (ИОРСИ) РАНХиГС Вячеслав Шоптенко: «Приветствую всех на самом главном событии чемпионата — на 13-м национальном финале GlobalManagementChallenge, который собрал лучших управленцев страны. Каждая из команд прошла свой крупный отбор, чтобы попасть в Екатеринбург и представлять свою компанию, вуз и регион. Каждый год чемпионат растет, мы предлагаем все новые форматы и этапы, такие как Лига лидеров России, Кубок Газпромнефти и различные региональные кубки», — отметил руководитель Чемпионата Вячеслав Шоптенко.