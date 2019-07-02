Фонари вместо дороги – «благоустройство» воронежской глубинки
Хохол, Воронежская область, 2 июля, 2019, 16:54 — ИА Регнум. История с попыткой жителей села Староникольское Хохольского района Воронежской области добиться строительства дороги получила неожиданное продолжение — с жителями улицы Алехина встретился глава района, который предложил сельчанам альтернативу: вместо дороги — уличное освещение. Об этом ИА REGNUM сообщил местный активист Фёдор Мироглов.
Как сообщало ИА REGNUM, жители улицы Алехина села Староникольское вот уже несколько лет пытаются добиться строительства дороги. При этом сельчан, которые вынуждены жить в самом прямом смысле по колено в грязи большую часть года, устроит и простая отсыпка гравием, но в ответ на это, как рассказали сами жители на встрече с журналистами в мае, власти им предложили скинуться по 10−15 тысяч с дома, что при сельских зарплатах и пенсиях (а на улице немало пенсионеров) — большие деньги.
Об этом подробнее: Скинуться на дорогу или утонуть в грязи: выбор жителей села под Воронежем
После пресс-конференции, рассказал ИА REGNUM Мироглов, ситуация с дорогой не изменилась, а вот давление на жителей со стороны местных властей — усилилось. В конце мая, рассказал активист, представители сельской администрации совершили обход домов на улице Алехина, в ходе которого, рассказал житель села, предлагали сдавать не по 10−15 тысяч, как ранее, а только по три тысячи рублей — для участия в конкурсе «Инициативное бюджетирование» на 2020 год. «Отбиться» от благожелателей, рассказал Мироглов, удалось после обращения в прокуратуру. А в конце июня ситуация получила новое развитие.
По его словам, 20 июня с жителями улицы встретился глава Хохольского района Михаил Ельчанинов вместе с местными депутатами.
Жители улицы говорят: дорога здесь — вопрос вовсе не праздный: по утопающей в грязи улице, которая в сухую погоду превращается в непроходимые колеи, не могут проехать ни скорая, ни школьный автобус. Детей на улице много — и в любую погоду они вынуждены обходить собственную улицу по трассе, к месту остановки автобуса.
Пока жители видят лишь одно решение проблемы — привести в порядок дорогу по улице Алехина. Правда, в плане ее ремонт, говорят сельчане, значится лишь в 2022 году.