Кассель, Германия, 2 июля, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве главы правительства немецкого города Кассель Штефан Э. отказался от данных ранее признательных показаний, пишет газета Heute 2 июля.

Cimmerian praetor Зал судебных заседаний

45-летний подозреваемый сменил адвоката и отозвал признание, данное следственному судье Федерального суда. Благодаря его первому признанию, данному в ходе допроса 25 июня, полиции удалось обнаружить небольшой склад с оружием и арестовать двоих мужчин, подозреваемых в торговле оружием и причастности к убийству.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства Касселя, 65-летний политик из партии «Христианско-демократический союз» Вальтер Любке был убит в ночь на 2 июня на террасе в своем саду. Полиция считает, что мотив убийства политический: Штефан Э. ранее был судим за нарушение порядка во время акций националистов; Вальтер Любке разгневал правых в 2015 году, предложив всем немцам, не согласным с принятием беженцев, уехать из страны.