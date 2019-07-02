Симферополь, 2 июля, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Более 200 тысяч туристов с Украины отдохнули на Крымском полуострове с начала 2019 года. Об этом 2 июля сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook.

Марина Каширская ИА REGNUM Судак

«По оперативным данным, Крым посетили уже более 2 миллионов 200 тысяч туристов. Это на 11% превышает уровень прошлого года, который, напомню, стал самым успешным за весь постсоветский период. Более 200 тысяч туристов прибыли с Украины», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма пригласили всех сограждан, которые планировали отдохнуть в Грузии, но не смогли туда поехать.