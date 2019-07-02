Махачкала, 2 июля, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Дагестан по итогам 2018 года стал лидером в СКФО по количеству объектов незавершённого строительства (ОНС). В республике таких объектов 1343, что составляет 33,3% от общего количества на территории федерального округа, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе Счетной палаты РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

В ведомстве рассказали, что власти регионов СКФО и профильные федеральные ведомства согласовали и направили в правительство РФ комплексный план по снижению объемов и количества ОНС в субъектах округа. В документе в том числе определены механизмы вовлечения таких объектов в хозяйственный оборот.

Напомним, 20 марта глава Дагестана Владимир Васильев в ходе ежегодного послания региональному парламенту заявил, что в 2019 году в республике будет возобновлено строительство 60 объектов, 37 из которых заморожены на срок более пяти лет. Среди них семь школ и два школьных спортзала, детский сад, две районные больницы, спорткомплекс, а также 259 км водопроводных и 68 км газовых сетей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 января на «правительственном часе» в Совете Федерации глава Минкавказа Сергей Чеботарев заявил, что проблема долгостроев актуальна для всех без исключения регионов СКФО. По словам министра, на начало 2019 года в округе насчитывалось более четырёх тысяч ОНС.