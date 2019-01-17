Минкавказ России разработал проект по решению проблемы долгостроев в СКФО

Москва, , 14:30 — REGNUM Министерство РФ по делам Северного Кавказа определено ответственным за разработку комплексного плана по снижению объёмов незавершённого строительства в СКФО. Ведомством подготовлен проект плана и отправлен на согласование в субъекты округа и в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Об этом на «правительственном часе» в Совете Федерации рассказал глава министерства Сергей Чеботарев, передаёт 17 января корреспондент ИА REGNUM.

«Она (проблема долгостроев) актуальна для всех субъектов Северного Кавказа. По состоянию на начало 2018 года у нас насчитывается более четырёх тысяч таких объектов», — заявил Сергей Чеботарев.

Напомним, в сентябре 2018 года Счётная палата РФ доложила, что более 30% от числа долгостроев по всей России приходится на регионы Северо-Кавказского федерального округа. В общей сложности на их строительство было направлено более 160,7 млрд рублей, 88,3 млрд из которых — средства из федерального бюджета.

Наибольшее количество объектов незавершённого строительства было выявлено в Чечне (464) и Дагестане (387). Также было подчёркнуто, что значительная часть долгостроев — это объекты социального назначения, в том числе недостроенные школы.

Читайте ранее в этом сюжете: В правительстве России займутся долгостроями Северного Кавказа