Владивосток, 2 июля, 2019, 08:30 — ИА Регнум. В восьми регионах Дальневосточного федерального округа насчитали 5 616 объектов, которые стоят недостроенными. В их незавершённое строительство из бюджета было вложено более 169 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных Счётной палаты РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

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Перечень недостроев сформирован ведомством на основании анализа открытых данных финансовой отчётности. В списке недостроенных зданий — детские сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Больше всего таких объектов — 1036 — в Приморском крае, на них потрачено 26,5 млрд рублей. Самые дорогие недострои — на Сахалине, там на 869 неоконченных зданий израсходовано 37,7 млрд рублей.

В Хабаровском крае насчитывается 516 незавершённых объектов (на них потрачен 22,1 млрд рублей), в Бурятии — 505 (10,7 млрд), на Камчатке — 352 (11,3 млрд), в Приамурье — 301 (13,4 млрд).

Меньше всего недостроев на Дальнем Востоке — в Магаданской области и на Чукотке, 65 и 78 соответственно, в них вложено 2 и 6,8 млрд рублей. Якутия, Забайкалье и Еврейская автономия данные о своих недостроях Счётной палате не предоставили.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Дальний Восток попал в списки отстающих территорий по строительству нового жилья. В аутсайдерах оказались сразу 7 из 11 регионов ДФО — Приамурье, ЕАО, Забайкалье, Хабаровский край, Камчатка, Колыма и Чукотка.