Амурская область, 2 июля, 2019, 07:07 — ИА Регнум. В Приамурье главу сельсовета, недавно приступившего к исполнению своих обязанностей, вышестоящие чиновники всеми силами пытаются освободить от занимаемой должности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отставка чиновника

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Виталий Менчаков большинством голосов депутатов Совета народных депутатов Среднебельского сельсовета Ивановского района, при одном воздержавшимся, был избран главой администрации и приступил к исполнению обязанностей в марте 2019 года. С первых дней на новом месте работы Виталий Менчаков стал обращать внимание главы Ивановского района Приамурья на состояние сельской средней школы, где капитальный ремонт не проводился с советского периода и здание остро нуждается в реконструкции. Его обращения в вышестоящие органы власти стали заметны, когда он разместил фотографии школы на своей страничке в социальной сети Instagram. Лишь после обнародования нелицеприятных картинок, начальник отдела образования администрации Ивановского района Ирина Медведева информагентству «АмурИнфо» прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Ирина Медведева «Школа 1981 года постройки, и в сравнении с другими школами района она ещё молодая. В ней обучается 500 человек. Ежегодно выпускники школы поступают в вузы, а значит, школа даёт им прекрасные знания. После тяжелых 1990-х годов капитальный ремонт проводился в актовом зале школы, спортзале и в туалете. Меняются окна. Средства выделяются. Не так много, как этого бы хотелось Менчакову, но выделяются».

По словам Виталия Менчакова, когда он стал главой сельсовета, неожиданно для себя он увидел интересные формы взаимоотношений между администрацией района и администрацией сельсовета.

Виталий Менчаков «Когда я стал поднимать острые вопросы, отношение ко мне со стороны руководства района кардинально изменилось. От меня сейчас стараются избавиться, и на 8 июля запланировано проведение заседания Совета народных депутатов Среднебельского сельсовета, на котором будет принято решение о смещении меня с должности. Причём решение это уже написано, оформлено и некоторыми депутатами уже подписано».

Глава сельсовета рассказал, из-за чего конкретно его пытаются снять с должности.

Виталий Менчаков «Во время подготовки к отопительному сезону 2018−2019 годов осенью прошлого года ресурсная организация ООО «Комфорт» подала заявку на замену двух котлов в сельской котельной, так как имеющиеся котлы вышли из строя. Согласно заявке было запрошено два котла Квр-1.25 и Квр-1.86. Министерство ЖКХ правительства Приамурья на условиях софинансирования выделило на эти цели деньги, а администрация района помогла провести конкурсные процедуры и заключить муниципальные контракты на поставку двух котлов. В оговоренное контрактом время котлы в село не поступили и Среднебельский сельсовет разорвал контракт, заявив о желании вернуть средства в региональный бюджет, однако, после окрика «сверху» найти и купить «любой котёл», руководство Ивановского района берёт ситуацию в свои руки и находит нового поставщика. Под него, без прохождения процедуры аукциона, оформляются шесть муниципальных контрактов на общую сумму 650 тысяч рублей «на приобретение запасных частей для котла Квр-1.16», и, со слов исполняющей обязанности главы сельсовета, ей рекомендуют подписать и оплатить эти контракты. Предполагалось, что поставщик привезёт сборные элементы котла и соберёт его на месте. Но, всё вышло иначе».

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Виталий Менчаков высказывает свои опасения по поводу судьбы средств, которыми были оплачены муниципальные контракты.

Виталий Менчаков «После оплаты от поставщика пришли документы, что запчасти по договору поступили. В реальности же их не было, на самом деле поставщик привёз котёл в сборе, причём совершенно не подходящий для нашей сельской котельной. Чтобы он мог работать, ему нужно переварить колосники, сделать их поворотными. Но вы же понимаете, что подобная переделка, выполненная в кустарных условиях, может обернуться весьма плачевно в период эксплуатации. Всякое ведь может случиться после нарушения конструктивной целостности котла, а брать на себя ответственность за чью-то глупость, извините. На доставленном к нам котле стоит заводской номер «19», тогда как по имеющимся документам мы должны были получить котёл за номером «18», на который были и документы и гарантия. Так этот котёл номер «19» и стоит мёртвым грузом, безо всяких на него документов. Я изучил вопрос и выяснил, что купить и доставить котёл этого типа в наше село обошлось бы бюджету в 380 тысяч рублей. А потрачено 650 тысяч. Вопрос: а куда подевалась разница в 270 тысяч? И не она ли объясняет желание руководство Ивановского района убрать меня с занимаемой должности, как человека, препятствующего реализации явно «откатных» схем? Конечно, кому-то может показаться, что 270 тысяч не такая уж и большая сумма, но и село наше небольшое: какая территория, такая и коррупция!».

Как рассказал глава Среднебельского сельсовета, усмотрев во всей этой ситуации признаки нарушений действующего законодательства, он обратился к прокурору Ивановского района, однако реакции со стороны надзорного органа пока не последовало.

Опасаясь за срыв подготовки к отопительному сезону, глава сельсовета обратился к главе Ивановского района Владимиру Кондратьеву с предложением забрать котёл, несоответствующий техническим характеристикам, и предоставить котлы, указанные в заявке теплоснабжающей организации ООО «Комфорт», которые будут соответствовать техническим характеристикам котельной. Непредставление ответа в трёхдневный срок глава сельсовета предложил считать препятствованием в подготовке к отопительному сезону.

Депутат Совета народных депутатов Среднебельского сельсовета Александр Казанцев, воздержавшийся при голосовании за назначение Виталия Менчакова на должность главы, рассказал о ситуации, складывающейся в Среднебелой.

Альберта Евдокимовича Слюсаря, который родился в нашем селе. Известный в военной среде человек. Представьте, приедут высокие гости, а у нас смотреть на школу жалко. Вот Менчаков и поднял вопрос о ремонте школы. Но с властями района он вступил в конфликт по поводу приобретения котла, которое активно продвигали руководители Ивановского района, а по факту в село привезли котёл без документов, конструктивно не соответствующий техническим требованиям нашей котельной. Глава сельсовета прекрасно понимает всю меру ответственности за то, если он введёт этот котёл в эксплуатацию, вот и противится принимать его. Власти района настаивают. Уверен, в этой ситуации он всё делает правильно — ведь не им, а нам, жителям Среднебелой, придётся мёрзнуть зимой, если в котельной к зиме не будет котла. Хотя я и был против его назначения главой сельсовета, сейчас я вижу, что он всё делает правильно, а попытки руководства района сместить его с должности, есть не что иное, как попытки укрыть недостатки своей работы, мягко говоря». Александр Казанцев «При голосовании я воздержался, не увидел в нём человека, способного, по моему убеждению, тянуть лямку главы сельсовета. Но в первые же дни своей работы он поменял к себе отношение. Вот школа, к примеру. Ей предполагается дать имя Героя Советского Союза, который родился в нашем селе. Известный в военной среде человек. Представьте, приедут высокие гости, а у нас смотреть на школу жалко. Вот Менчаков и поднял вопрос о ремонте школы. Но с властями района он вступил в конфликт по поводу приобретения котла, которое активно продвигали руководители Ивановского района, а по факту в село привезли котёл без документов, конструктивно не соответствующий техническим требованиям нашей котельной. Глава сельсовета прекрасно понимает всю меру ответственности за то, если он введёт этот котёл в эксплуатацию, вот и противится принимать его. Власти района настаивают. Уверен, в этой ситуации он всё делает правильно — ведь не им, а нам, жителям Среднебелой, придётся мёрзнуть зимой, если в котельной к зиме не будет котла. Хотя я и был против его назначения главой сельсовета, сейчас я вижу, что он всё делает правильно, а попытки руководства района сместить его с должности, есть не что иное, как попытки укрыть недостатки своей работы, мягко говоря».

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Минстроя Владимир Якушев проинспектировал объекты теплоснабжения в Еврейской области, обратив внимание властей на необходимость актуализации схемы теплоснабжения города Биробиджана. Прошедшая зима показала, что система городского теплоснабжения работала на краю эксплуатационных возможностей, что в любой момент могло обернуться коммунальной аварией со всеми вытекающими из этого последствиями.