Биробиджан, , 08:50 — REGNUM

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев в ходе рабочей поездки по регионам ДФО, проинспектировал ход подготовки к отопительному сезону в Еврейской автономии. Осматривая биробиджанскую ТЭЦ, министр предложил актуализировать схему теплоснабжения города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как отметили в правительстве ЕАО, министр обозначил проблемные точки в схеме теплоснабжения города, одна часть которого питается от ТЭЦ, другая — от муниципальных котельных.

Владимир Якушев «Нужно искать оптимальные варианты с учётом имеющихся мощностей. Финансовая составляющая должна накладываться на имеющуюся техническую модель, и тогда решение будет найдено».

Главная проблема Биробиджана — отсутствие единой системы теплоснабжения, что серьёзным образом сказывается во время прохождения отопительного периода. Министр предложил губернатору области Александру Левинталю создать рабочую группу, которой должна быть поручена проработка вопроса актуализации схемы теплоснабжения города.

Владимир Якушев «Непростой был прошедший отопительный период. Объективные причины — рост цен на уголь и мазут, заставили компенсировать не запланированные затраты из средств федерального бюджета. Сейчас необходимо согласовать взаимодействие, чтобы следующий отопительный период пройти более организованно».

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Как сообщало ИА REGNUM, зимой 2019 года правительство ЕАО изыскивало средства для покрытия затрат на отопительный период. Сообщалось, что уже с началом отопительного периода вдруг выяснилось, что на котельных отсутствует нормативный запас угля, что поставило под угрозу отключения от тепла жилые кварталы Биробиджана и объекты социальной инфраструктуры.