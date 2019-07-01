Москва, 1 июля, 2019, 22:27 — ИА Регнум. В дирекции Российских железных дорог (РЖД) прокомментировали ситуацию с известной российской певицей Аллой Пугачевой, которая подъехала на автомобиле прямиком к пассажирскому поезду в Ригу по перрону. Об этом сообщили сегодня, 1 июля, в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО РЖД).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сети интернет появилась видеозапись, как Аллу Пугачеву на машине подвозят по перрону Рижского вокзала прямо к поезду. Видеозапись вызвала неоднозначную реакцию в сети, некоторые пользователи осудили Пугачеву.

Однако в РЖД заявили, Пугачеву везли к поезду не по пассажирской платформе № 1, а по технической платформе № 2. Также в компании подчеркнули, что подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в ряде случаев, которые строго регламентированы.

В связи с тем, что регламент был явно нарушен, будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб, заверили в РЖД.