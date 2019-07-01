Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 1 июля, 2019, 21:00 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре заложены первые два малых ракетных корабля проекта 22 800 «Каракурт» для Тихоокеанского флота, сообщает 1 июля пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Малый ракетный корабль проект 22800

Заложенные корабли получили названия «Удомля» и «Ржев». Они будут построены в рамках заказа российского военного ведомства от 22 августа 2018 года на постройку шести малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота.

Строительство четырех МРК будет осуществляться на Амурском судостроительном заводе, а ещё два построят на «Восточной верфи» во Владивостоке. Последний из четырёх МРК амурской постройки флот должен получить в 2025 году, а второй из владивостокских «Каракуртов» войдёт в состав ТОФ в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт» — многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли ближней морской зоны, относящиеся к классу малых корветов.

Главным оружием этих 67-метровых кораблей являются крылатые ракеты «Калибр». Кроме того, МРК «Каракурт» вооружены 76-мм артустановкой АК-176МА, зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М» и двумя крупнокалиберными пулемётными установками.

Дальность автономного плавания этих кораблей составляет 2,5 тыс. миль.