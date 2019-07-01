Санкт-Петербург, 1 июля, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области будут развивать все возможности для экологического туризма в регионе, запускать новые экологические маршруты для путешественников. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июля сообщила заместитель председателя комитета по туризму Ленинградской области Римма Сачунова.

Советский плакат. В выходной день — на туристскую прогулку

«У экологического туризма все-таки существует несколько направлений: это может быть научный туризм, познавательный туризм и рекреационный туризм. Но для Ленинградской области на сегодняшний день, наверное, наиболее актуальным является рекреационный туризм. Это такие виды туризма, как походы пешком, на велосипедах, на лошадях, лыжные походы, рыбалка, охота, отдых в сельской местности. Вот это всё в совокупности можно назвать рекреационным экотуризмом. Экотуризм в какой-то степени — это знакомство с живой природой, с местными обычаями и культурой», — рассказала Римма Сачунова.

В Ленобласти уже существует восемь экологических маршрутов в границах семи особо охраняемых природных территорий. Федор Стулов, начальник отдела особо охраняемых природных территорий комитета по природным ресурсам Ленинградской области, рассказал, с какими проблемами сталкиваются власти при создании экологических маршрутов. Самая основная проблема — мусор, хотя она постепенно становится менее острой.

«Мусора с каждым годом становится всё меньше и меньше, благодаря волонтерскому движению» — пояснил Стулов.

К осени 2019 года на сайте комитета по природным ресурсам должны появиться карты экотроп, где будет описан ландшафт, наличие озер, рек, видовых площадок, природных комплексов и насаждений на территории. По словам Павла Немчинова, председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области, будет создан QR-код для всех маршрутов, наведя на который свой смартфон можно будет быстро получить информацию обо всех тропах.

А информацию о той или иной особо охраняемой природной территории можно получить уже сейчас, скачав приложение «Природа ЛО», и с его помощью узнать информацию об основных природных комплексах и объектах.