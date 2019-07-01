Литовцы проигнорировали «страшилки» об угрозе посещения Калининграда
Вильнюс, 1 июля, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Только за первые девять часов работы специализированного портала Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ сегодня, 1 июля, было получено свыше 150 заявок на получение бесплатных электронных виз в Калининградскую область.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, СМИ Литвы в эти дни публикуют призывы к жителям Литвы не пользоваться бесплатными электронными визами и не посещать массово Калининградскую область из-за «угрозы вербовки российскими спецслужбами» и «провокаций».
Возможность оформить бесплатную электронную визу в Калининградскую область начала действовать с сегодняшнего дня, 1 июля. Бесплатную визу, заполнив форму на специализированном портале Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ, могут получить граждане 53 стран. С полным списком стран можно ознакомиться здесь.
Заявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течение четырёх дней. Виза будет действовать 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составит 8 дней.