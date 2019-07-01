Москва, 1 июля, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Прокуратура выявила ряд нарушений в ходе проверки исполнения законодательства органами МЧС и местного самоуправления в связи с паводком в Иркутской области. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Globallookpress Генеральная прокуратура РФ

«В связи с нарушениями, выявленными в ряде районов области в части неисполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, внесены представления об устранении нарушений закона», — говорится в сообщении.

Кроме этого, объявлены предостережения в целях защиты прав на летний отдых детей, проживающих на территории, попавшей в зону затопления, информирует ведомство.

Как передавало ИА REGNUM, в результате наводнения, вызванного обильными дождями, в Иркутской области, по последним данным, погибли семь человек. Ещё более 700 человек пострадали, 153 из них потребовалась госпитализация.

Наводнение в Иркутской области началось 26 июня. Из-за дождей вышли из берегов реки на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов, затопив более 6,5 тысячи жилых домов в 83 населенных пунктах.