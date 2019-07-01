Люди вымирают потихоньку: глава орловского района о здравоохранении
Должанский район, Орловская область, 1 июля, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Медицинское обслуживание населения в Должанском районе Орловской области находится в критическом состоянии. Об этом заявил на заседании правительства Орловской области 1 июля глава района Владимир Марахин. Впрочем, областные власти уверены, что всё не так уж и плохо.
Он посетовал, что в таких условиях о хороших специалистах говорить не приходится: при ставке в 15 тыс. рублей медики работают на две ставки, на весь район у ЦРБ лишь одна машина «скорой».
На заседании глава департамента здравоохранения Иван Залогин отчитался — на оснащение и ремонт больницы выделено 2,5 миллиона рублей, планируется и закупка цифрового оборудования.
Глава региона Андрей Клычков также заявил, что ситуация под контролем, и посоветовал главе района добиваться финансирования, а не ездить «раз в полгода».
Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о ситуации в орловском здравоохранении был поднят в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным. Сообщение орловских медиков о снижении зарплаты в «скорой» глава государства увидел среди sms-сообщений и дал поручение разобраться. СК начал доследственную проверку.
Об этом: СК проверяет снижение зарплаты орловским медикам — после жалобы Путину