Должанский район, Орловская область, 1 июля, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Медицинское обслуживание населения в Должанском районе Орловской области находится в критическом состоянии. Об этом заявил на заседании правительства Орловской области 1 июля глава района Владимир Марахин. Впрочем, областные власти уверены, что всё не так уж и плохо.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Ситуация такая, как Ленин писал: «Низы не могут, верхи не хотят», — цитируют Марахина « Орловские новости ».

"К нашей больнице приближаться страшно. 30 лет ремонта не было. Оборудование с 1991 года никто не обновлял. Стульев нет. Совещание, как кони, проводили стоя», — пояснил Марахин.

Он посетовал, что в таких условиях о хороших специалистах говорить не приходится: при ставке в 15 тыс. рублей медики работают на две ставки, на весь район у ЦРБ лишь одна машина «скорой».

"Люди вымирают потихоньку», — сказал глава района Марахин.

На заседании глава департамента здравоохранения Иван Залогин отчитался — на оснащение и ремонт больницы выделено 2,5 миллиона рублей, планируется и закупка цифрового оборудования.

«Проблемы есть, но ситуация не такая критическая. А вы нам говорите, что чуть ли не революция намечается», — добавил спикер облсовета Леонид Музалевский.

Глава региона Андрей Клычков также заявил, что ситуация под контролем, и посоветовал главе района добиваться финансирования, а не ездить «раз в полгода».

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о ситуации в орловском здравоохранении был поднят в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным. Сообщение орловских медиков о снижении зарплаты в «скорой» глава государства увидел среди sms-сообщений и дал поручение разобраться. СК начал доследственную проверку.

Об этом: СК проверяет снижение зарплаты орловским медикам — после жалобы Путину