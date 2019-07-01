Москва, 1 июля, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Роста цен на топливо в России избежать не удастся. Стоимость бензина может вырасти значительно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

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Создаётся впечатление, что не правительство РФ не продлило соглашение с нефтяниками о заморозке цен на горючие, а нефтяные компании отказали правительству в дальнейшем продлении соглашения.

«По разным данным, существует условная договорённость, что цены на нефть будут подниматься в рамках инфляции в стране, но инфляция в стране происходит в основном из-за роста цен на тарифы естественных монополий коими и является нефтяная отрасль.

Получается, что нефтяники сами будут повышать цены и на основании этого будут повышать цены на бензин. С таким подходом можно будет увидеть цену и 90 рублей за литр уже в 2019 году или приравненную к стоимости бензина в Евросоюзе», — полагает эксперт.

Так, например, в считающейся российской компании «Роснефть» в совете директоров председателем является Герхард Шрёдер, бывший канцлер ФРГ. Это та страна, которая ввела против России санкции, и ещё шесть членов совета директоров из 11 имеют не российское гражданство, получается, большинство не граждане России.

«Таким образом, напрашивается вопрос: чьи интересы будет отстаивать совет директоров «Роснефти». Явно не российские, это уже точно. Поэтому роста цен на топливо в России не избежать», — считает Лисицын.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что сдерживание цен на топливо в России продолжится после завершения соглашения нефтяников с правительством, скорее всего, в сентябре 2019 года.

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