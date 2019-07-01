Вильнюс, 1 июля, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Литовские СМИ, продолжая описывать появившуюся с сегодняшнего дня, 1 июля, возможность для граждан Литвы посещать Калининградскую область по бесплатным электронным визам, публикуют негативные отклики о новом порядке.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Литовский национальный вещатель LRT цитирует слова лектора Института международных отношений Вильнюсского университета Витиса Юркониса, который не советует литовцам посещать Калининградскую область.

«Для серьёзных шагов быть более открытыми к России доверия к России слишком мало, а угроз значительно больше. Мало того, самое большое препятствие — в крымских санкциях, и из-за этого те разговоры, которые были больше пяти лет назад, о безвизовом режиме, я думаю, что серьёзных изменений на этом фронте не будет. В России точно не предвидится просветлений для серьёзных разговоров в этом направлении», — комментируя новый порядок проезда в Калининградскую область, заявил Юрконис.

Депутат Сейма Литвы от консерваторов Лауринас Кащюнас и вовсе заявляет, что возможный поток туристов из Литвы в российский регион будет использован для «вербовки новых шпионов».

«Начиная от присоединения к сетям WiFi, если на твоём устройстве есть какая-то секретная информация, что-то чувствительное, до поведения в общественных местах, где, возможно, против тебя будут использованы определённые твои решения. Мы знаем, что попытки вербовать наших должностных лиц постоянные, системные и учащающиеся», — заявил политик.

Литовский национальный транслятор подчёркивает, что поток литовцев в Калининградскую область постоянно снижается. Ещё в 2016 году в год в российский регион приезжало порядка 200 тыс. граждан Литвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возможность оформить бесплатную электронную визу в Калининградскую область начала действовать с сегодняшнего дня, 1 июля. Бесплатную визу, заполнив форму на специализированном портале Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ, могут получить граждане 53 стран. С полным списком стран можно ознакомиться здесь.

Заявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течении четырёх дней. Виза будет действовать 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составит 8 дней.