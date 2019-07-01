В Литве уговаривают не ездить в Калининград и по бесплатным визам
Вильнюс, 1 июля, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Литовские СМИ, продолжая описывать появившуюся с сегодняшнего дня, 1 июля, возможность для граждан Литвы посещать Калининградскую область по бесплатным электронным визам, публикуют негативные отклики о новом порядке.
Литовский национальный вещатель LRT цитирует слова лектора Института международных отношений Вильнюсского университета Витиса Юркониса, который не советует литовцам посещать Калининградскую область.
Депутат Сейма Литвы от консерваторов Лауринас Кащюнас и вовсе заявляет, что возможный поток туристов из Литвы в российский регион будет использован для «вербовки новых шпионов».
Литовский национальный транслятор подчёркивает, что поток литовцев в Калининградскую область постоянно снижается. Ещё в 2016 году в год в российский регион приезжало порядка 200 тыс. граждан Литвы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, возможность оформить бесплатную электронную визу в Калининградскую область начала действовать с сегодняшнего дня, 1 июля. Бесплатную визу, заполнив форму на специализированном портале Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ, могут получить граждане 53 стран. С полным списком стран можно ознакомиться здесь.
Заявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течении четырёх дней. Виза будет действовать 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составит 8 дней.