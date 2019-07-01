Москва, 1 июля, 2019, 14:50 — ИА Регнум. В России с 1 июля вступили в силу новые правила о долевом строительстве многоквартирных домов и о фонде дольщиков. Данное нововведение является очень актуальным и нужным, так как проблема обманутых дольщиков является довольно серьезной и, несмотря на многие предпринимаемые государством и правительством меры, не теряет своей остроты, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обманутые дольщики

«Согласно этим правилам, деньги дольщиков теперь не будут переводиться застройщику, а будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. Застройщик сможет получить эти деньги только после передачи квартир дольщикам. То есть порядок их работы очень сильно напоминает расчеты по аккредитиву», — пояснил эксперт.

По его мнению, использование эскроу-счетов позволяет максимально минимизировать риски неисполнения контрагентом своих обязательств по договору для обоих участвующих в ней сторон, особенно в случае взаимного недоверия друг другу. Они активно используются за рубежом в сделках с недвижимостью, на фондовом рынке и на рынке ICO (Initial Coin Offer).

«Практическое внедрение данного механизма на российском рынке, а такая возможность была предусмотрена законодательно еще 2014 году, является весьма положительным шагом по повышению надежности сделок и безопасности их участников, а также позволит социально-экономические аспекты напряженности, возникающие при проблемах, связанных с завершением домов по принципу долевого строительства.

Дальнейшее внедрение данного механизма в России, например, на фондовом рынке, позволит повысить его привлекательность как для российских, так и для зарубежных инвесторов», — высказал своё мнение Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан начали действовать в России с 1 июля 2019 года. Теперь застройщики должны собирать деньги дольщиков на специальные эскроу-счета.

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