Москва, 1 июля, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Пассажиропоток на инфраструктуре Российских железных дорог в январе-июне 2019 года составил 573,8 млн пассажиров, что на 4,7% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года, сообщает 1 июля пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Традиционно больший объём перевозки пассажиров приходится на пригородные сообщения: в январе-июне он составил 521,1 млн человек (+4,5%). На поездах дальнего следования в отчётном периоде перевезено 52,7 млн пассажиров (+6,4%).

Отдельно в июне текущего года Российские железные дороги перевезли почти 106,9 млн пассажиров, что на 2,4% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 95,3 млн пассажиров (+2,2%), в дальнем следовании — 11,6 млн (+4,8%).

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