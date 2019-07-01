Бишкек, 1 июля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Шахматистка из Таджикистана Мутриба Хотами стала победительницей международного турнира в Киргизии, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета Таджикистана.

klimkin Шахматная партия

На международном турнире Сарвиноз Каримова из Таджикистана заняла третье место. Среди мужчин лучший результат показал Алишер Каримов, занявший девятое место.

Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 кругов — победитель определяется по количеству набранных баллов по итогам сыгранных партий.

Отметим, международный турнир по шахматам памяти первого гроссмейстера Киргизии Леонида Юртаева прошел в городе Чолпон-Ата. В соревнованиях приняли участие 160 шахматистов из Киргизии, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана.