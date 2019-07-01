Ульяновск, 1 июля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. В Ульяновской области с 1 июля на год «замораживаются» тарифы крупнейшего поставщика тепловой энергии — ПАО «Т Плюс». Попытки сохранить на прежнем уровне тарифы на электроэнергию не увенчались успехом: ФАС отказала региону, поэтому стоимость услуги будет повышена. Об этом губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил на встрече с директором АНО «Центр мониторинга и контроля за ценообразованием» Алексеем Малоземовым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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На встрече были обсуждены «стратегические шаги по повышению эффективности государственного тарифного регулирования» в регионе.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов «Во-первых, мы замораживаем тарифы крупнейшего поставщика тепловой энергии ПАО «Т Плюс» до 1 июля 2020 года. По заморозке тарифов на электроэнергию нам пришел отказ от Федеральной антимонопольной службы России. В соответствии с решением ФАС мы обязаны с 1 июля повысить тариф на минимальные 0,8%, это около трех копеек за кВТ/час. Тем не менее мы планируем вернуться к этому вопросу и попытаться снова согласовать с Федеральной антимонопольной службой снижение тарифов на электроэнергию для населения в сентябре этого года».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФАС России было направлено письмо о согласовании тарифов на электрическую энергию для населения с 1 июля без роста — на уровне первого полугодия 2019 года.

По данным ульяновских властей, с 1 июля 2019 года рост цен на электроэнергию для жителей области будет на минимальном уровне, утвержденном ФАС России, — 0,8%. По холодному водоснабжению и водоотведению он составит 2%.

Губернатор также акцентировал внимание на том, что «нашли возможность уменьшить с 23% до 15% рост тарифа на воду в Димитровграде», где идет реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения. Напомним, в рамках концессионного соглашения в городе предусмотрены мероприятия по замене магистральных трубопроводов, автоматизации и диспетчеризации водозаборных сооружений, реконструкции очистных сооружений. По заявлениям чиновников, это позволит «улучшить показатели качества и надежности питьевой воды, снизить расход потребляемой электроэнергии».

По информации чиновников, тарифы УМУП «Ульяновскводоканал» и ПАО «Т Плюс» останутся на уровне II полугодия 2018 года. Рост по теплоснабжению составит до 1,7%, по газоснабжению ожидается увеличение цен на 1,4%.

По словам Сергея Морозова, в числе стратегических целей тарифного регулирования в Ульяновской области до конца года — разделение функций тарифного регулирования и контроля за ним, согласование правительством региона инвестиционных программ организаций, подлежащих государственному регулированию, формирование эффективного общественного контроля за ценообразованием, создание информационной системы расчета тарифов и контроля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для Ульяновской области с 1 января 2019 года предельный индекс роста размера платы граждан за коммунальные услуги составляет 101,7% в связи с ростом НДС, с 1 июля 2019 года — 102%, при этом величина максимально допустимого отклонения — 2%.