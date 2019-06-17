Тарифы на ряд коммунальных услуг хотят «заморозить» в Ульяновской области

Ульяновск, , 09:28 — REGNUM В Ульяновской области разработают «программу справедливого тарифообразования для населения и бизнеса». Планируется изменить систему ценообразования и инвестпрограмм: тарифы будут формироваться не по фактическим затратам, а исходя из уровня эффективности и их обоснованности, а инвестиционные программы должны быть синхронизированы со стратегией и программами развития региона. Также будет создана площадка общественно-экспертного контроля в сфере тарифообразования, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Вопросы тарифообразования в энергетике были рассмотрены на заседании обновлённого межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поставил задачу разработать «программу справедливого тарифообразования для населения и бизнеса» региона, выделив ряд ключевых задач по итогам консультаций и экспертных встречи.

«Из тарифов будут исключаться экономически необоснованные расходы инфраструктурных монополий. Во-вторых, станут кардинально меняться подходы к ценообразованию на их услуги. Теперь цены будут формироваться не по фактическим затратам, а исходя из уровня эффективности и их обоснованности. В-третьих, меняются подходы к планированию инвестиционной деятельности естественных монополий. Инвестиционные программы должны быть синхронизированы со стратегией и программами развития региона. Они, в свою очередь, будут «настроены» под реализацию национальных проектов», — сказал губернатор.

Он также отметил, что будет внедрена единая информационная система расчётов тарифов и создана площадка общественно-экспертного контроля в сфере тарифообразования. Сергей Морозов подчеркнул, что данная работа «уже даёт плоды: нам удалось добиться минимального роста тарифов».

Напомним, для Ульяновской области с 1 января 2019 года предельный индекс роста размера платы граждан за коммунальные услуги составляет 101,7% в связи с ростом НДС, с 1 июля 2019 года — 102%, при этом величина максимально допустимого отклонения — 2%. В то время как с 1 июля в области рост по электроэнергии для населения составит 0,8%, по холодному водоснабжению и водоотведению — до 2%, по теплоснабжению — до 1,7%.

«В ближайшее время будут изданы новые приказы, в соответствии с которыми предполагается с 1 июля 2019 года не повышать тарифы на услуги водоснабжения для УМУП «Ульяновскводоканал» и тарифы на тепловую энергию для филиала Ульяновского ПАО «T ПЛЮС» для всех категорий потребителей. Кроме того, в ФАС России направлено письмо о согласовании тарифов на электрическую энергию для населения с 1 июля также без роста — на уровне первого полугодия 2019 года», — сообщила первый вице-премьер Ульяновской области Марина Алексеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 годаСергей Морозов заявил об исключении из системы тарифообразования экономически необоснованных расходов инфраструктурных монополий. В частности, по его словам, расходы на сбытовую деятельность «Ульяновскэнерго» на 2019 год сокращены на 406,9 млн рублей, из валовой выручки «Т Плюс» исключено расходы на сумму 1,3 млрд рублей, «что позволяет заморозить тарифы сразу на пять лет».

В Кремле на Госсовете, посвящённом развитию конкуренции в стране, ульяновский губернатор предложил «отработать проект федерального закона об основах государственного регулирования цен и тарифов». По его словам, сейчас в документе «всё очень-очень расплывчато». Глава региона уверен, что необходимо «провести глубокую проверку обоснованности расчётов тарифов, тогда нам удастся прекратить любые политические спекуляции в этой сфере, снять напряжение и недовольство».

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