Москва, 1 июля, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Для того, чтобы противостоять неонацизму, международное сообщество должно признать победу над фашизмом всемирным наследием человечества. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании Второго Международного форума «Развитие парламентаризма».

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«К сожалению, сегодня всё чаще предпринимаются попытки переписать историю, исказить или вовсе стереть память о великой Победе. Много примеров героизации нацистских преступников, факельных нацистских шествий даже в странах Европы», — заявила Матвиенко.

«Мы видим, как вновь поднимает голову неонацизм. Чтобы противостоять этим очень тревожным тенденциям, российские парламентарии выступили с предложением о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники всем борцам с нацизмом — всемирным мемориалом человечества», — подчеркнула она.

Матвиенко отметила, что на саммите Шанхайской организации (ШОС) сотрудничества в июне 2019 года была принята Бишкекская декларация ШОС, в которой эта российская инициатива получила полное одобрение и было решено совместно продвигать её в ООН.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что ежегодно на Генеральной ассамблее ООН Россия вместе со многими соавторами продвигает резолюцию о недопустимости героизации нацизма.

По его мнению, инициатива Валентины Матвиенко «органично вписывается в наши общие усилия».

«Устав ООН зиждется на итогах Второй мировой войны, на решениях Нюрнбергского трибунала, которые вечны. Так было признано в Уставе нашей общей организации», — указал Лавров.

«Совместно через возможности парламентской дипломатии, классической дипломатии мы сумеем не допустить переписывание великой истории Второй мировой войны, великой победы над нацизмом», — отметил министр.