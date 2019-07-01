Москва, 1 июля, 2019, 11:01 — ИА Регнум. В высказывании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о единороссах, демонстрирующих «чванство и хамство», нет ничего нового и интересного. Рейтинг «Единой России» крайне невысок, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы», д. ф. н. Дмитрий Михайличенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Из прямой линии президента России Владимира Путина (20 июня) можно сделать вывод, что власти собираются спасать свою партию, никакого ребрендинга пока не будет.

Однако после пенсионной реформы это будет очень сложно сделать. Неслучайно, например, на выборах в Мосгордуму «единороссы» представлены меньше, чем самовыдвиженцы», — отметил эксперт.

Медведев, по сути, говорит, что нужно больше пиариться, а не хамить людям. Как известно, резонансные высказывания чиновников и «единороссов» имеют вирусное хождение в соцсетях. И их немало. Вышел даже целый доклад на эту тему.

«Но все эти вербальные артикуляции со стороны председателя правительства РФ не изменят ситуацию. Медведев говорит «нужно больше», «нужно меньше».

А условий для того, чтобы партии «Единая Россия» стали доверять в обществе, нет. Как и нет вообще доверия к партийной системе в целом», — высказал свою точку зрения Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев обнаружил дефицит доверия к «Единой России». Он заявил, что некоторые члены партии «ЕР» не стесняются «демонстрировать чванство и хамство».

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