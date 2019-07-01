Чебоксары, 1 июля, 2019, 10:35 — ИА Регнум. В Чувашии новый виток может получить история с выделением участка под строительство молочного завода в рамках создания китайского агропарка стоимостью 10 млрд рублей. Внимание депутатов и общественности привлекло решение правительства о переводе сельскохозяйственного надела в Чебоксарском районе площадью более 64 гектаров под «размещение промышленно-складского комплекса». В муниципалитете поползли слухи о том, что участок может использоваться под строительство молокозавода, против которого ранее выступили жители населённых пунктов Моргаушского и Цивильского районов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pkk5.rosreestr.ru Данные публичной кадастровой карты

Премьер-министр Чувашии Иван Моторин подписал постановление о переводе сельхозземель «в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения». В минюсте республики необходимость перевода земельных участков объясняют строительством дорог, размещением кладбища, объектов производства и объектов магистрального нефтепровода.

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Согласно документу, переводится восемь участков земель сельскохозяйственного назначения в пяти районах. Наиболее примечателен участок в Синьяльском поселении Чебоксарском районе — как по площади, так и по месту расположения. Согласно документу, из сельхозземель в земли промышленности и иного назначения переводится участок площадь 64,6519 га в Синьяльском сельском поселении по улице Садовая, д. 12.

«Цель и основание изменения категории земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения — размещение промышленно-складского комплекса», — следует из постановления.

Данное решение правительства вызвало повышенное внимание у общественности в контексте строительства агропарка китайским инвестором, сумма инвестиций оценивается в 10 млрд рублей. Долгое время в Чувашии остаётся открытым вопрос о том, где планируется построить молочный завод, против которого ранее выступили нескольких районов, организуя народных сходы и протесты.

Заместитель главы комитета по социальной политике Госсовета Чувашии Александр Андреев (фракция КПРФ). «Со слов чиновников, «у китайских партнёров было единственное требование — чтобы завод располагался в радиусе 30−40 км от Чебоксар». С учётом этого, есть опасения, что правительство решило вернуться к первоначальному предложению партнёров — поиску участка под молокозавод в самом крупном сельскохозяйственном районе Чувашии — Чебоксарском, который граничит с Чебоксарами, да к тому находится недалеко от федеральной трассы и аэропорта. Ко мне уже звонили обеспокоенные жители. В настоящее время изучаю юридический аспект перевода участка из земель сельскохозяйственного назначения, после этого будет рассмотрен вопрос о подачи судебного иска на данное решение правительства»

По его словам, ранее он собирал подписи жителей для последующего обращения в администрацию Чебоксарского района, чтобы изменить вид использования данного участка под расширение населённых пунктов.

Rosreestr.ru Данные Росреестра

По открытым данным Росреестра, кадастровая стоимость участка, вызвавшего повышенный интерес, составляет 1 997 743,71 рублей, форма собственности — частная. Из выписки Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости следует, что правообладателем является ООО «Развитие».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Развитие» зарегистрировано в марте 2016 года в Чебоксарах с уставным капиталом в 2 765 000 рублей. Директором является Игорь Овчинников, учредители — Людмила Маякова (доля 80%) и ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания» (доля 20%). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

«Волго-Вятская логистическая компания», в свою очередь, зарегистрирована в 2009 году, адрес места нахождения — посёлок Кугеси Чебоксарского района, уставной капитал составляет 158 000 000 рублей, директором и одним из трёх учредителей является Игорь Овчинников (доля в рублях — 135 880 000 рублей). Основной вид деятельности — деятельность автовокзалов и автостанций, в числе дополнительных заявлены ещё 11 видов, в том числе строительство зданий, деятельность по складированию и хранению.

Игорь Овчинников выступает учредителем или руководителем нескольких компаний, среди которых наиболее известна группа компаний «Удача» — застройщик микрорайона «Солнечный» в новоюжном районе Чебоксар. По данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО «Группы компаний «Удача» выступает Людмила Маякова, генеральным директором — Игорь Овчинников.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство агропарка китайской компанией оценивается в 10 млрд рублей. На первом этапе предоставлено в аренду 5 тыс. га сельскохозяйственных земель в Порецком районе под разведение 4 тыс. голов молочных и 2 тыс. голов мясных пород КРС, строительство животноводческого комплекса, производства по переработке молока и говядины. На следующих этапах планируется построить убойный цех (мощность — 50 тыс. голов в год), завод по производству молочных изделий (мощность переработки — 100 тонн в день), завод по переработке овощей (мощность — 22,8 тыс. тонн в год), низкотемпературное хранилище, логистический и другие склады.

В конце июня 2019 года проект китайского инвестора по строительству агропарка власти Чувашии признали приоритетным инвестиционным проектом и будут оказывать нефинансовые меры поддержки.

Между тем, проблемным в Чувашии остаётся вопрос с выделением участка под строительство завода по переработке молока. Ранее чувашские власти заявляли, что непростая ситуация сложилась в Моргаушском районе: китайский партнёр, не уведомив правительство, выкупил земли под предполагаемое строительство молочного завода. Однако последовавшие протесты жителей, вызвавшие федеральный резонанс, вынудили отказаться от первоначальных планов. Затем стало известно о том, что власти рассматривают в качестве варианта под молокозавод участок в Цивильском районе возле деревни Красная горка, что также вызвало протесты сельчан, подогреваемые оппозиционными партиями — результатом стала отмена публичных слушаний. После этого поползли слухи о том, что рассматриваются площадки в Чебоксарском, Шумерлинском и Красночетайском районах.