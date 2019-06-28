Чебоксары, , 09:07 — REGNUM

Проект китайского инвестора по строительству агропарка власти Чувашии признали приоритетным инвестиционным проектом и будут оказывать нефинансовые меры поддержки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Остался открытым вопрос о том, где планируется построить молочный завод, против которого выступили ранее жители Моргаушского и Цивильского районов.

Встреча делегаций в Москве Cap.ru

Правительство республики признало проект «Создание агропромышленного комплекса «Сычуань-Чувашия» на территории Чувашской Республики» (ООО «Сычуань — Чувашия Агропромышленная Торговая Компания») «приоритетным инвестиционным проектом» с оказанием «нефинансовых мер государственной поддержки». Разработан соответствующий план мероприятий, который включает пять основных направлений.

На первом этапе предусмотрена подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации на строительство животноводческого комплекса на 3500 дойных коров. Данную работу должны завершить в октябре 2019 года. При этом в качестве ответственных исполнителей заявлены администрация Порецкого района, администрация Кудеихинского и Сиявского сельских поселений данного муниципалитета.

Второй этап предполагает строительство животноводческого комплекса, который планируется начать возводить в III квартале 2019 года и завершить во II квартале 2021 года.

На третье этапе запланирован подбор земельного участка и оформление прав на него для строительства завода по переработке молока. На эту работу отведено период с июля по декабрь 2019 года, ответственные исполнители — китайский инвестор, минэкономразвития, минсельхоз и минюст Чувашии. Согласно документу, разработка проектной документации на строительство завода и представление ее на проведение экспертизы займёт довольно длительный период — с III квартала 2019 года по II квартал 2020 года. В III квартале 2020 года должно быть выдано разрешение на строительство молочного завода.

На четвёртом этапе будет построен завод по переработке молока. Срок завершения строительства — IV квартал 2021 года.

Пятый блок предполагает оказание консультативного, методического и информационного сопровождения приоритетного инвестиционного проекта. В том числе, будет заключено соответствующее соглашение о сотрудничестве между автономным учреждением «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» и обществом «Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Компания».

Как сообщало ИА REGNUM, проблемным в Чувашии остаётся вопрос с выделением участка под строительство завода по переработке молока. Ранее чувашские власти заявляли, что непростая ситуация сложилась в Моргаушском районе: скандал разразился после того, как инвесторы, просившие участки в Чебоксарском районе для переработки продукции, выкупили участки в Моргаушском районе. Это стало полной неожиданностью для чувашских властей. Ещё и выяснилось, что проданные участки затрагивают площади, планируемые для выделения многодетным семьям. Однако жители района выступили против, в связи с чем от планов по строительству здесь молочного завода пришлось отказаться.

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Затем протесты возникли в Чебоксарском и Цивильском районе, которые рассматриваются как площадки под молочный завод. В настоящее время вопрос остаётся открытым.

Отметим, 24 июня в Москве прошла рабочая встреча делегации Чувашии под руководством председателя Кабинета министров Ивана Моторина и китайской делегации во главе с заместителем секретаря комитета Коммунистической партии Китая провинции Сычуань Дэн Сяоганом. В ходе встречи обсуждались возможности увеличения торгово-экономического сотрудничества между регионами в рамках концепции «Один пояс — один путь», обменов визитами руководителей регионов, осуществления сотрудничества в различных сферах (медицина, логистика, образование и т.д.).

«По итогам встречи подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта «Создание агропромышленного комплекса «Сычуань — Чувашия» между Кабинетом министров Чувашской Республики и ООО «Сычуань Рэйлвэй Инвестмент Групп Ко., Лтд». Соглашение предусматривает взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество сторон, направленное на создание благоприятных условий для реализации данного инвестиционного проекта, внедрение передовых технологий производства и управления, обеспечение устойчивого повышения конкурентоспособности продукции, охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики», — говорится в сообщении чувашского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство агропарка китайской компанией оценивается в 10 млрд рублей. На первом этапе предоставлено в аренду 5 тыс. га сельскохозяйственных земель в Порецком районе под разведение 4 тыс. голов молочных и 2 тыс. голов мясных пород КРС, строительство животноводческого комплекса, производства по переработке молока и говядины. На следующих этапах планируется построить убойный цех (мощность 50 тыс. голов в год), завод по производству молочных изделий (мощность переработки 100 тонн в день), завод по переработке овощей (мощность 22,8 тыс. тонн в год), низкотемпературное хранилище, логистический и другие склады.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» зарегистрировано в феврале 2018 года. Учредителем выступило ООО «СЫЧУАНЬ РЭЙЛВЭЙ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП КО., ЛТД» (Китай). Уставный капитал — 800 000 000 рублей. Основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. В январе 2019 года минприроды Чувашии выдало лицензию на пользование недрами на срок до 15 января 2024 года.

По данным чувашских властей, ООО «Сычуань Рэйлвэй Инвестмент Групп Ко., ЛТД» — государственная инвестиционная корпорация, учрежденная правительством провинции Сычуань (КНР) с капиталом в 20 млрд юаней и численностью сотрудников порядка 20 тыс. человек.