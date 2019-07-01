Москва, 1 июля, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова. Это генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, сообщает 1 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.

Отставка

Широкие полномочия 53-летнего генерала Меликова, отмечает издание, были заметно сокращены Золотовым. Согласно приказу главы Рогвардии о перераспределении обязанностей между заместителями в ведении Меликова остались войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского и авиационные подразделения службы.

После этого, предположительно, Меликов объявил об отставке. Вместе с ним рапорт подал 56-летний Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы.

«Предполагаемый уход генералов Меликова и Милейко связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии», — уточняет издание.

Куда именно уходят Меликов и Милейко, пока не известно. Комментариев от Росгвардии издание не получило.

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