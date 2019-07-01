Москва, 1 июля, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан начали действовать в России с 1 июля. Теперь застройщики должны собирать деньги дольщиков на специальные эскроу-счета.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

После обращения в банк застройщик получит деньги по рыночной ставке с верхним пределом в размере 13%. После начала продажи квартир ставку сократят до 6−7% на ту часть кредита, которая будет обеспечена средствами на эскроу-счетах.

Таким образом, возводить жилье застройщики будут на банковские кредиты, а получать деньги с дольщиков смогут только после передачи им квартир. Старая схема с привлечением средств дольщиков возможна для застройщиков в случае, если объект готов по меньшей мере на 30% и не менее 10% площадей в нем продано по договорам долевого участия.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в законы о долевом строительстве многоквартирных домов и о фонде дольщиков были подписаны президентом России Владимиром Путиным 28 июня.

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