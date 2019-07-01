Москва, 1 июля, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Более 50% жителей России предпочитают проводить свободное время у телевизора. Таковы данные опроса, проведённого «Левада-центром».

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Среди опрошенных большинство (53%) каждый день смотрят фильмы и сериалы. Чуть более четверти респондентов (26%) признались, что делают это не реже одного раза в неделю.

Кроме того, российские граждане часто проводят время с друзьями. Этот вариант выбрали 36% опрошенных. Около 25% респондентов ответили, что ходят в гости к родственникам или принимают их у себя дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», 43% жителей России не могут жить без мобильного телефона. В ходе опроса граждан России просили назвать необходимые вещи, без которых они не представляют свою жизнь. Только четверть из них ответили, что им в жизни крайне необходим телевизор.

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