Красноярск, 1 июля, 2019, 08:16 — ИА Регнум. В городе Красноярске продолжается ликвидация последствий сильного ливня, сообщили ИА REGNUM 1 июля в мэрии.

Пресс-служба мэрии Красноярска Последствия ливня устраняют в Красноярске

Гроза и сильный ливень пришли в столицу края вечером 30 июня. Непогода накрыла все районы города.

По данным мэрии, на участки, где традиционно скапливается много воды, заранее вышла спецтехника. Сильных подтоплений проезжей части там удалось избежать, но к уже известным участкам добавились новые адреса. Вода серьёзно затрудняла движение.

Техника также работала по заявкам, поступившим в службу 005. Всего за ночь поступило 15 заявок с улиц 2-я Брянская, 2-я Красногорская, Маерчака, Лесопарковая, Караульная, 78 Добровольческой бригады и других.

Предприятия откачали 1290 кубометров воды с помощью 21 единицы откачивающей техники. Работа по ликвидации последствий непогоды продолжается. К откачке добавились уборка наносов грунта и песка.

Тем временем непогоду, накрывшую Красноярск, обсуждают в соцсетях.

«По колено почти в воде до дома шёл!» — сообщил подписчик паблика «Я живу в Красноярске».

Ещё один пользователь подчеркнул, что ситуация в Красноярске — это мелочь по сравнению с тем, что происходит в Иркутской области. С конца июня регион страдает от мощнейшего паводка. По состоянию на 1 июля подтопленными в Приангарье остаются более 3200 домов в 55 населённых пунктах, в которых проживают 9809 человек.

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«Если в Канск придёт дождь, точно будет всемирный потоп», — подчёркивает ещё одна подписчица паблика.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в городе Канске Красноярского края после обильных осадков введён режим ЧС. В зоне подтопления здесь — 117 дачных участков и 59 придомовых участков жилых домов, в которых проживают 252 человека, в том числе 27 детей.

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