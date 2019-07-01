Хабаровск, 1 июля, 2019, 08:35 — ИА Регнум. 305 млн рублей потратит правительство Хабаровского края на строительство дороги к месту массового скопления «Дальневосточных гектаров» в районе им. Лазо. Власти подготовили всю проектную документацию и ищут подрядчика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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«Гектарный посёлок» в районе села Кругликово (район им. Лазо) — самое большое скопление «гектарных участков» в регионе — 720. Свои участки граждане намерены использовать под строительство жилья, фермерство и ведение подсобного хозяйства.

В ближайшие годы аналогичные проекты по строительству дорог к «гектарным посёлкам» планируется реализовать ещё в трёх местах района им. Лазо и Хабаровского района. Всего же в Хабаровском крае насчитывается 14 территорий. Где в одном месте сконцентрировано 20 и более «Дальневосточных гектаров».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ванинском и Советско-Гаванском районах Хабаровского края граждане решили сами бороться за ремонт дорог. Они создали инициативную группу и завалили отделения полиция заявлениями, к которым приложены фото глубоких ям на автотрассах.

Знаменитый спортсмен и депутат ГД РФ Николай Валуев, решив проехать на Шантарские острова на автомобиле, был поражен безобразным состоянием федеральной автотрассы «Ванино-Лидога» в Хабаровском крае. Парламентарий назвал трассу «дорогой смерти».