Новосибирск, 1 июля, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Новосибирск накануне, 30 июня, отметил своё 126-летие. Праздничные мероприятия проходили на разных площадках города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева Вертолёт Ми-1 привезли из Новосибирского авиаремонтного завода

Утром на площади Ленина состоялась зарядка с чемпионами. В полдень с установленной здесь сцены горожан и гостей столицы Сибири поздравили первые лица области и города. После чего начались выступления детских и молодежных творческих коллективов и мастеров искусства Новосибирска.

Анна Алябьева День города Новосибирска на площади Ленина

Анна Алябьева В Первомайском сквере

Анна Алябьева Площадь Ленина

На улице Ленина, которая на неделю вновь стала пешеходной, расположились шесть платформ Международного фестиваля цветов, а также ретро-автомобили и кареты, украшенные цветами.

Анна Алябьева На улице Ленин расположились платформы Международного

Анна Алябьева На улице Ленин расположились платформы Международного

Анна Алябьева На улице Ленина расположились платформы Международного фестиваля цветов

Открытие фестиваля прошло в субботу, 29 июня — в центр города были свезены цветочные творения флористов из Польши, Бельгии, Испании и Москвы.

«Наш город — город авангарда. Он развивался и продолжает развиваться в этом ключе. Поэтому пиксельное оформление брендбука и дизайна Дня города отсылает к новым информационным технологиям, а Новосибирск и Академгородок могут и должны сделать прорыв в этом направлении», — так прокомментировала городское оформление к празднованию 126-летия Новосибирска начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова.

Неподалёку, в сквере S7 на ул. Орджоникидзе, 18 прошла выставка Достижений Новосибирского Хозяйства.

Анна Алябьева На выставке Достижений Новосибирского Хозяйств

Рядом стоял настоящий вертолёт Ми-1 — его на один день привезли из Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ).

А в Первомайском сквере расположилась ярмарка-презентация общественных организаций «Активный город» и этнографическая выставка «Многонациональная деревня».

Праздничные мероприятия были организованы в разных частях города: турнир по уличному баскетболу, велогонка, танцы экскаваторов, картинг, чемпионат по силовому экстриму и многое другое.

Анна Алябьева На ярмарке-презентация городских общественных инициатив

Анна Алябьева Уличная выставка рисунков

«День города очень хороший. Концерты, выступления, награждения — всё было очень атмосферно и приятно», — рассказала о своих впечатления ИА REGNUM жительница Новосибирска Лариса Евдокимова

На Дне города Новосибирска выступали и несколько известных артистов: Татьяна Овсиенко, Мари Краймбрери и Звонкий, группы «Город 312».

Праздник на набережной завершились выступлением группы «Смысловые галлюцинации».

Анна Алябьева Выступление группы «Смысловые галлюцинации».

А кульминацией стал 16-й фестиваль фейерверков на реке Обь «Огни в честь любимого города».

Праздничный салют сняли с дрона. Ролик есть на Youtube.