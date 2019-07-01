Нижний Новгород, 1 июля, 2019, 07:07 — ИА Регнум. ПАО «ГАЗ», чей гендиректор два месяца назад обратился в правительство РФ с просьбой о госпомощи на сумму почти 30 млрд рублей, на общем собрании акционеров приняло решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчёта три рубля 92 копейки за каждую акцию. На обыкновенные акции по итогам 2018 года дивиденды решено не платить, а оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении ПАО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Трефилов Главная проходная ГАЗа

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Напомним, весной 2018 года США включило в санкционный список российского миллиардера, собственника «Группы ГАЗ» Олега Дерипаску. В апреле он заявил, что готов отказаться от контрольного пакета акций, если компания не сможет работать в условиях санкций. Он отметил, что из-за санкций перестали действовать многие контракты. Весной 2019 года миллиардер на своей странице в соцсетях запустил флешмоб #SaveGAZ.

«Когда-то ГАЗ был символом делового сотрудничества России и США. А сегодня OFAC (The Office of Foreign Assets Control, Управление по контролю за иностранными активами — примечание ИА REGNUM ) хочет уничтожить его, лишив работы 400 тысяч человек», — написал он на своей странице.

Гендиректор группы Вадим Сорокин весной 2019 года обратился в российское правительство с письмом, в котором просил о господдерке компании в районе 30 млрд рублей. Уточнялось, что без помощи компанию ждёт дефолт, спад производства примерно на 40% уже во второй половине 2019 года. Позднее вице-премьер РФ Дмитрий Козак на это отметил, что власти готовы помогать группе «в пределах разумного».

В июне 2019 года рабочие ПАО «ГАЗ» у посольства США в Москве провели митинг против санкций, которые, по их словам, бьют по 40 тысячам рабочих ГАЗ и 400 тысячам рабочих индустрии.

27 июня 2019 года прошло общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ», на котором в том числе решался вопрос о распределении прибыли 2018 года. В собрании приняли участие акционеры, которые обладают 94,467% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, имеющим право на участие в собрании. Преобладающим большинством голосов (95,8%) было решено распределить прибыль 2018 года следующим образом:

«Утвердить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам 2018 финансового года в размере три рубля 92 копейки на одну привилегированную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2018 год не выплачивать. Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении ПАО «ГАЗ». Определить 15 июля 2019 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям общества по результатам 2018 финансового года».

Уточняется, что общее количество данного вида акций составляет 1 453 500 штук, общая сумма начисленного дохода — 5 697 720 рублей.