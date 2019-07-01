Тбилиси, 1 июля, 2019, 05:21 — ИА Регнум. На личной странице грузинской певицы Нино Катамадзе в Facebook отсутствует размещенная там ранее запись от 30 июня, в которой анонсировался отказ от выступлений на территории России.

Marina Нино Катамадзе

Накануне певица поспешила сообщить, что не намерена более выступать в России, и что прошедший 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz» ее концерт был последним выступлением для граждан России.

После публикации целый ряд видных российских деятелей скептически оценили значимость как самой Катамадзе, так и ее отсутствия на российской сцене. Так, российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что после столь громкого заявления певицы, на улицы российских городов выдут толпы ее негодующих поклонников. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, потеря для России в связи с обнародованным Катамадзе решением не столь масштабна, как может казаться самой певице.