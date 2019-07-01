Москва, 1 июля, 2019, 04:56 — ИА Регнум. Находясь у власти, партия «Единая Россия» показала определенный результат, сделано немало, но все равно чувствует дефицит доверия. О том с какими причинами, возможно, связано падение доверия глава правительства России Дмитрий Медведев делится 1 июня на страницах газеты «Известия».

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

Медведев напомнил гражданам РФ, что страна ставит перед собой амбициозные цели развития. В этой ситуации без мощной партии обойтись нельзя. Только «Единая Россия», как самая крупная политическая структура страны, способна объединить активных людей, убежден премьер.

По словам главы правительства, за 18 лет партия прошло большой путь и много сделала для страны. Но несмотря на то что построены «новые объекты: школы, дороги, дома, поликлиники», общество относится к партии власти не так, как хотелось бы Медведеву.

«В целом сделано немало, — убежден премьер. — Но при этом мы чувствуем определенный дефицит доверия».

Пытаясь разобраться в причинах сделанного им открытия, Медведев заключает: людям просто кажется, что все плохо.

«Людям всё чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно», — делает выводы глава правительства.

Известно премьеру и как бороться с дефицитом доверия. Необходимо побольше и нескучно рассказывать о партийных достижениях и победах. «Считаю, что главная проблема здесь в том, как партия общается с людьми. Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать», — объясняет Медведев.

Напомним, рейтинг «Единой России» равно как и рейтинги президента, премьера, парламентских партий и других институтов власти быстрыми темпами начали снижаться после принятия в стране пенсионной реформы. Только у главы государства зафиксировано падение рейтинга с более чем 70% до 32%.